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1 час назад

Глава ЦРУ раскрыл, как США помогают Украине в боях против РФ

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется данными американской разведки во время конфликта с Россией. Об этом рассказал глава ЦРУ США Билл Бернс.

Глава ЦРУ раскрыл, как США помогают Украине в боях против РФ
Фото: ТАССТАСС

«Роль разведки в данном случае в том, что мы можем предоставить президенту Зеленскому не только во время этой поездки, но и на протяжении всего конфликта, помогли ему защищать его страну», — заявил Билл Бернс интервью телеканалу СBS.

Он также похвалил украинскую разведку, но отметил решающую роль американских спецслужб.

Ранее Билл Бернс предупреждал Зеленского, что ему следует активизировать бои, иначе Запад прекратит военную поддержку, передает Nation news. Ожидается, что в таком случае на сокращении помощи будет настаивать партия республиканцев. Также Бернс обеспокоен по поводу утечек о помощи США Украине в киберпространстве, передают «Дни.ру».

В мире,Билл Бернс,Владимир Зеленский,Республиканская партия США,ЦРУ,
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