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27 минут назад

Маск признал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом

ТАССиещё 7

События, произошедшие на Украине в 2014 году, являются государственным переворотом. Такое мнение в субботу высказал Илон Маск.

Маск заявил о госперевороте на Украине в 2014 году
Фото: AP Photo/ Benjamin FanjoyAP Photo/ Benjamin Fanjoy

"Выборы были сомнительные, однако нет сомнений в том, что это был переворот", - написал бизнесмен в Twitter, прокомментировав статью профессора Джона Миршмайера, в которой он заявляет, что свержение украинского правительства переполнило чашу терпения президента России Владимира Путина.

В конце 2013 года в центре Киева начались акции протеста, организаторы которых обвинили президента Украины Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе многомесячного митинга радикалы возвели палаточный городок, захватили несколько административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка. Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. Погибло около 100 человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделений.

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Протестующие требовали отставки Януковича. В ночь на 22 февраля они захватили правительственный квартал, а глава государства вынужденно покинул Киев. Рада же приняла постановление, в котором утверждала, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий, хотя он заявлял, что не намерен подавать в отставку.

В мире,Илон Маск,Виктор Янукович,Владимир Путин,Правительство Украины,ЕС,
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