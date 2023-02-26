Маск заявил о госперевороте на Украине в 2014 году

"Выборы были сомнительные, однако нет сомнений в том, что это был переворот", - написал бизнесмен в Twitter, прокомментировав статью профессора Джона Миршмайера, в которой он заявляет, что свержение украинского правительства переполнило чашу терпения президента России Владимира Путина .

В конце 2013 года в центре Киева начались акции протеста, организаторы которых обвинили президента Украины Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе многомесячного митинга радикалы возвели палаточный городок, захватили несколько административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка. Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. Погибло около 100 человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделений.