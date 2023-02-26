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22 минуты назад

В сюжете польского СМИ заметили двойника Зеленского

Lenta.ru

Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским лидером Джо Байденом. Видео опубликовано на YouTube-канале польского СМИ.

В сюжете польского СМИ заметили двойника Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Сюжет посвящен визиту президента США в Киев. На кадрах, где он поднимается по лестнице, внезапно появился «еще один Зеленский».

«21 секунда, двойник Зеленского сзади у двери», — обратил внимание пользователь RADO Sław.

«Почему они показывают нам двух Зеленских?», — задалась вопросом Elen Diachkova.

«Кто это?», — спросил Timemuz Channel.

«Это настоящий Байден?», — написала Anna Grieco. «Два клоуна танцуют ламбаду», — пошутил Jan Mikołajczak.

20 февраля Джо Байден посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

На Украине заявили о приближающейся катастрофе из-за Зеленского

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