В Риме прошел митинг против поставок итальянского оружия Киеву и санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

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Протест разгорелся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли и собрал около сотни человек с плакатами, которые выступили против решений нынешнего правительства Джорджи Мелони, а также «империалистической политики НАТО».

Кроме того, манифестанты напомнили об инциденте в Доме профсоюзов в Одессе и потребовали выхода Италии из НАТО и Европейского союза.

«Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — это насущная необходимость», — рассказал корреспонденту агентства один из представителей организовавшего митинг движения «Суверенная и народная демократия» Паоло Паче.

По его словам, манифестанты убеждены, что восстановление дружественных отношений с Москвой пойдет на пользу экономике Италии.