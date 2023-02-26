В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
17 минут назад

Итальянцы взбунтовались против антироссийских санкций

Елена Прошина

В Риме прошел митинг против поставок итальянского оружия Киеву и санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Итальянцы взбунтовались против антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протест разгорелся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли и собрал около сотни человек с плакатами, которые выступили против решений нынешнего правительства Джорджи Мелони, а также «империалистической политики НАТО».

Кроме того, манифестанты напомнили об инциденте в Доме профсоюзов в Одессе и потребовали выхода Италии из НАТО и Европейского союза.

«Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — это насущная необходимость», — рассказал корреспонденту агентства один из представителей организовавшего митинг движения «Суверенная и народная демократия» Паоло Паче.

По его словам, манифестанты убеждены, что восстановление дружественных отношений с Москвой пойдет на пользу экономике Италии.

Антироссийская акция Украины в Берлине обернулась против пропагандистов

Участники протеста считают, что нынешняя политика Рима втянула страну в конфликт с Россией, который обернулся тяжелыми экономическими последствиями для простых граждан Италии. Манифестанты выразили уверенность, что на деле ограничения против России сыграют на руку только США, которые хотят стать единственным надежным поставщиком энергоресурсов для Европы.

В мире,ПРОПАГАНДИСТ,НАТО,ЕС,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий