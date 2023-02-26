Итальянцы взбунтовались против антироссийских санкций

В Риме прошел митинг против поставок итальянского оружия Киеву и санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.
Протест разгорелся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли и собрал около сотни человек с плакатами, которые выступили против решений нынешнего правительства Джорджи Мелони, а также «империалистической политики НАТО».
Кроме того, манифестанты напомнили об инциденте в Доме профсоюзов в Одессе и потребовали выхода Италии из НАТО и Европейского союза.
«Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — это насущная необходимость», — рассказал корреспонденту агентства один из представителей организовавшего митинг движения «Суверенная и народная демократия» Паоло Паче.
По его словам, манифестанты убеждены, что восстановление дружественных отношений с Москвой пойдет на пользу экономике Италии.
Участники протеста считают, что нынешняя политика Рима втянула страну в конфликт с Россией, который обернулся тяжелыми экономическими последствиями для простых граждан Италии. Манифестанты выразили уверенность, что на деле ограничения против России сыграют на руку только США, которые хотят стать единственным надежным поставщиком энергоресурсов для Европы.