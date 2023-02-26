В Турции произошло почти 10 тыс. афтершоков

Глава отдела по снижению рисков Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар заявил, что после землетрясений на юго-востоке Турции афтершоки происходят каждые три минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что всего произошло почти 10 тыс. афтершоков. В начале февраля в Турции были зафиксированы мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6.

Согласно последним данным, число погибших составило 44 218 человек. После стихийного бедствия в ООН призвали собрать $1 млрд на гумпомощь для решения последствий землетрясений в Турции.