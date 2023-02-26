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27 минут назад

В Турции после землетрясений произошло почти 10 тыс. афтершоков

Газета.Ru

Глава отдела по снижению рисков Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар заявил, что после землетрясений на юго-востоке Турции афтершоки происходят каждые три минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

В Турции произошло почти 10 тыс. афтершоков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что всего произошло почти 10 тыс. афтершоков. В начале февраля в Турции были зафиксированы мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6.

Согласно последним данным, число погибших составило 44 218 человек. После стихийного бедствия в ООН призвали собрать $1 млрд на гумпомощь для решения последствий землетрясений в Турции.

24 февраля Reuters сообщило, что Турция представила план восстановления после землетрясений. В результате землетрясений в стране более 160 тыс. зданий с 520 тыс. квартир рухнули или серьезно пострадали.

В мире,Орхан Татар,ООН,
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