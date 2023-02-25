Умер актер и личный враг Коза ностры Маурицио Костанцо

Скончался Маурицио Костанцо, итальянский актер, режиссер, сценарист, журналист и телеведущий. Как передает ANSA со ссылкой на пресс-агента артиста, Костанцо отошел на 85-м году жизни в родном Риме 24 февраля.

Маурицио Костанцо родился в 1938 году. В середине 50-х начал карьеру журналиста как газетный репортер, далее - на радио и ТВ. Где стремительно пошел в гору.

Костанцо - автор и соавтор сценариев нескольких десятков лет, в том числе культового хоррора Пупи Авати "Дом со смеющимися окнами". Неоднократно появлялся на экранах как актер, в том числе в комедийной антологии "90-е".

То и дело встревал он в яркие скандалы. Например, был уличен как масон. И рьяно копал под мафио. В результате чего в 1993-м Коза ностра (общее название для сицилийской оргпреступности) попыталась его взорвать "Фиатом", нафаршированным 90 кг тротила. Но мамкины инженеры попали впросак - взрыв произошел с запозданием, когда "Мерседес" с журналистом уже отъехал на недосягаемую дистанцию. Костанцо взяли под круглосуточную охрану. А осенью того же года прокуратура Тосканы заявила, что к попытке устранить журналиста напрямую мог быть причастен Сильвио Берлускони, причина же - дерзкие радиопрограммы артиста.