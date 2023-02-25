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28 минут назад

На Украине заявили о приближающейся катастрофе из-за Зеленского

Lenta.ru

Политика президента Украины Владимира Зеленского при поддержке стран Запада приближает страну к демографической катастрофе. Об этом заявил бывший советник украинского экс-лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

На Украине заявили о приближающейся катастрофе из-за Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Зеленский и его администрация фактически разрушают демографическую систему, разжигая конфликт. Соскин напомнил, что мужчины не могут покидать страну из-за действия военного положения.

«Происходит уничтожение украинской нации, украинского народа. Уничтожается семья как институт, уничтожается в принципе деторождение на Украине — это сделал Зеленский», — высказался Соскин.

Он добавил, что западные государства, поставляя оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), также способствует разжиганию конфликта, который катастрофически скажется на будущем страны. Результаты этой политики покажут демографические данные по Украине за 2022 год, полагает Соскин.

7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

В мире,Олег Соскин,Владимир Зеленский,Леонид Кучма,Верховная Рада,
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