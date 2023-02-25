Находящийся у власти более 30 лет лидер Черногории поборется за новый срок

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8 минут назад

Президент Черногории заявил о выдвижении своей кандидатуры на новый срок

ТАСС

Президент Черногории Мило Джуканович заявил о выдвижении своей кандидатуры на третий президентский срок. Об этом политик сообщил в субботу журналистам на специальной пресс-конференции. Президентские выборы в Черногории пройдут 19 марта.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Моя кандидатура на столе. Моя кандидатура - выражение ответственности перед Черногорией. Моя цель - победить в первом туре, но я сохраню энтузиазм, если дойдет и до второго тура", - заявил президент, трансляцию выступления которого вело национальное телевидение.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Джуканович пять раз занимал пост премьера (1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016), а также был президентом страны с 1998 по 2002 год и избирался на второй срок в 2018 году. Общий срок его правления сейчас составляет 32 года, что приближает Джукановича к рекорду на вершине власти лидера Зимбабве Роберта Мугабе, который руководил страной 40 лет.

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Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера. Согласно конституции страны, президент Черногории не может занимать этот пост больше двух сроков подряд.

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