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54 минуты назад

Румынский политик присоединился к рабочей онлайн-встрече из душа

Майк Габриелян

Румынский политик случайно предстал обнаженным перед коллегами во время видеоконференции. Неловкость стоила ему карьеры, сообщает издание Realitatea.

Речь идет о члене Социал-демократической партии (СДП) Альберто-Иосифе Караяне. Он намеревался из дома участвовать в онлайн-заседании местного совета Бухареста, но не рассчитал время начала трансляции.

В итоге Караян появился перед коллегами обнаженным и с мокрыми волосами. Затем мужчина понял, что его видят, испугался и несколько раз пытался отключить камеру. Неловкая сцена длилась около 40 секунд, пока Караян не смог прервать трансляцию.

«Неловкий момент для советника СДП. Мужчина появился обнаженным прямо из душа на онлайн-заседании бухарестского горсовета. Этот момент очень позабавил его коллег, которые расхохотались. Но после того, как ролик раскрутили, СДП объявила об отставке Караяна, не уточнив, оставит ли он свой пост или вообще уйдет из партии», - сообщает Realitatea.

Ранее на встрече НАТО Байден появился со следами пепла на лбу.

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