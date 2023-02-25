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1 час назад

Страны  G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий РФ на Украине

Илья Родин

Главы центробанков и министры финансов государств «Большой двадцатки» (G20) приняли совместное заявление. В него не вошли пункты, осуждающие спецоперацию на Украине, пишет ТАСС.

Страны G20 не смогли осудить действия России на Украине
Фото:  ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что встреча G20 прошла накануне в Бангалоре (Индия).

В документе уточняется, что делегаты единогласно приняли пункты 1,2, а также с 5 по 17. Кроме того, были приняты приложения 1 и 2.

Индия высказала позицию по спецоперации на Украине

По данным агентства, в пунктах 3 и 4 выражалось осуждение действий России на Украине. Они были привнесены из итоговой декларации, принятой на саммите в Бали, и адаптированы к текущим реалиям.

Против их внесения в заявление выступили Россия и Китай.

В итоге, в документе было указано, что на встрече были высказаны и другие взгляды на текущую ситуацию в мировой экономике.

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