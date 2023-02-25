Страны G20 не смогли осудить действия России на Украине

Главы центробанков и министры финансов государств «Большой двадцатки» (G20) приняли совместное заявление. В него не вошли пункты, осуждающие спецоперацию на Украине, пишет ТАСС.
Отмечается, что встреча G20 прошла накануне в Бангалоре (Индия).
В документе уточняется, что делегаты единогласно приняли пункты 1,2, а также с 5 по 17. Кроме того, были приняты приложения 1 и 2.
По данным агентства, в пунктах 3 и 4 выражалось осуждение действий России на Украине. Они были привнесены из итоговой декларации, принятой на саммите в Бали, и адаптированы к текущим реалиям.
Против их внесения в заявление выступили Россия и Китай.
В итоге, в документе было указано, что на встрече были высказаны и другие взгляды на текущую ситуацию в мировой экономике.