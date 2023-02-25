Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики

Молдавская оппозиция призвала власти страны отказаться от военной риторики и нагнетания ситуации. С видеообращением выступила глава парламентской фракции «Шор» Марина Таубер, передает РИА Новости.

Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

«Прекратите нагнетать ситуацию, откажитесь от резких милитаристских заявлений. Молдавии нужен мир», - сказала она на фоне главного православного храма страны «Рождение господа».

По словам Таубер, обращение адресовано президенту Майе Санду, премьеру Дорину Речану и другим представителям действующей власти.

Политик отметила, что люди в Молдавии хотят мира, спокойствия и молят об этом Бога.

Таубер призвала власти "решительно осудить любые заявления или намерения", касающиеся военной интервенции в Приднестровье.