Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики

Молдавская оппозиция призвала власти страны отказаться от военной риторики и нагнетания ситуации. С видеообращением выступила глава парламентской фракции «Шор» Марина Таубер, передает РИА Новости.
«Прекратите нагнетать ситуацию, откажитесь от резких милитаристских заявлений. Молдавии нужен мир», - сказала она на фоне главного православного храма страны «Рождение господа».
По словам Таубер, обращение адресовано президенту Майе Санду, премьеру Дорину Речану и другим представителям действующей власти.
Политик отметила, что люди в Молдавии хотят мира, спокойствия и молят об этом Бога.
Таубер призвала власти "решительно осудить любые заявления или намерения", касающиеся военной интервенции в Приднестровье.
Ранее СМИ сообщали, что осложнилась ситуация на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Утверждалось, что там сосредоточиваются украинские войска. Минобороны Молдавии заявило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.