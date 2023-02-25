В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
7 минут назад

Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики

Майк Габриелян

Молдавская оппозиция призвала власти страны отказаться от военной риторики и нагнетания ситуации. С видеообращением выступила глава парламентской фракции «Шор» Марина Таубер, передает РИА Новости.

Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики
Фото: Parlamentul Republicii Moldova / WikimediaParlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

«Прекратите нагнетать ситуацию, откажитесь от резких милитаристских заявлений. Молдавии нужен мир», - сказала она на фоне главного православного храма страны «Рождение господа».

По словам Таубер, обращение адресовано президенту Майе Санду, премьеру Дорину Речану и другим представителям действующей власти.

Политик отметила, что люди в Молдавии хотят мира, спокойствия и молят об этом Бога.

Таубер призвала власти "решительно осудить любые заявления или намерения", касающиеся военной интервенции в Приднестровье.

Ранее СМИ сообщали, что осложнилась ситуация на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Утверждалось, что там сосредоточиваются украинские войска. Минобороны Молдавии заявило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.

В мире,Дорин Речан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий