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49 минут назад

Эксперт назвал новую цель США после подрыва «Северных потоков»

Илья Родин

Следующей целью США после диверсии на «Северных потоках» может стать «Турецкий поток», заявил в статье для Al Mayadeen обозреватель Мишель Калагхасси. Об этом пишет «Прайм».

Названа новая цель США после подрыва «Северных потоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что ранее журналист Сеймур Херш опубликовал серию расследовательских материалов о терактах на российских экспортных газопроводах. По его мнению, за взрывами стоят спецслужбы США.

Обозреватель пояснил, что Штаты на фоне сложной международной повестки отчетливо показали свое настоящее лицо, проявили крайне циничное отношение к неугодным им странам.

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По его мнению, Вашингтон сознательно, обдуманно лишил Европу российского газа, с тем, чтобы многократно увеличить зависимость государств ЕС от американских энергоресурсов

Автор статьи подчеркнул, что США теракт был чрезвычайно выгоден. Он дал им возможность продавать голубое топливо по цене, превышающей стоимость российского в четыре раза.

Калагхасси допустил, что после теракта на северных трубопроводах, США могут взорвать южные. В частности, они в состоянии взорвать «Турецкий поток» с тем, чтобы перекрыть все российские газопроводы, находящиеся в Европе.

В мире,Сеймур Херш,ЕС,
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