В публикации китайской газеты Global Times заявили, что США на протяжении года с начала специальной военной операции РФ создает ложные нарративы вокруг России и кризиса на Украине.
«Погруженные в тщательно срежиссированный нарратив, многие люди на Западе не знают, что именно НАТО под руководством США постепенно втягивала Россию в конфликт с Украиной в течение последних нескольких десятилетий», — говорится в статье.
Лишенный правды нарратив Вашингтона и НАТО «создает шум» вокруг украинского конфликта и используется для оправдания поставок вооружений. Запад стремится к перерождению НАТО и сохранению статуса глобального гегемона, пишет автор статьи.