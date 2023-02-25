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21 минуту назад

Global Times: США создают ложные истории о РФ и конфликте на Украине

Газета.Ru

В публикации китайской газеты Global Times заявили, что США на протяжении года с начала специальной военной операции РФ создает ложные нарративы вокруг России и кризиса на Украине.

Global Times: США создают ложные истории о РФ и конфликте на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Погруженные в тщательно срежиссированный нарратив, многие люди на Западе не знают, что именно НАТО под руководством США постепенно втягивала Россию в конфликт с Украиной в течение последних нескольких десятилетий», — говорится в статье.

Лишенный правды нарратив Вашингтона и НАТО «создает шум» вокруг украинского конфликта и используется для оправдания поставок вооружений. Запад стремится к перерождению НАТО и сохранению статуса глобального гегемона, пишет автор статьи.

В мире,НАТО,
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