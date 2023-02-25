Макрон поедет в Китай для поиска давления на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с официальным визитом в Китай в начале апреля. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse (AFP) в своем Twitter.

Перед поездкой Макрон призвал Пекин помочь Франции в оказании давления на Россию для поиска способов прекращения конфликта на Украине и установления мира.

Как добавляет ТАСС, Макрон положительно оценил включение Китая в «усилия по обеспечению мира». Политик также выразил мнение, что мир невозможен без вывода российских войск и «соблюдения территориального суверенитета народа Украины». Кроме того, французский президент уверен, что международное давление на Россию необходимо, «чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие».