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1 час назад

Макрон поедет в Китай для поиска давления на Россию

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с официальным визитом в Китай в начале апреля. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse (AFP) в своем Twitter.

Макрон поедет в Китай для поиска давления на Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перед поездкой Макрон призвал Пекин помочь Франции в оказании давления на Россию для поиска способов прекращения конфликта на Украине и установления мира.

Как добавляет ТАСС, Макрон положительно оценил включение Китая в «усилия по обеспечению мира». Политик также выразил мнение, что мир невозможен без вывода российских войск и «соблюдения территориального суверенитета народа Украины». Кроме того, французский президент уверен, что международное давление на Россию необходимо, «чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана усилить давление на Россию. Отмечается, что французский лидер назвал приоритетом «усиление поддержки Украины, чтобы она могла победить».

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