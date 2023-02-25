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1 час назад

В австралийской Аделаиде состоялся митинг за свободу и в поддержку РФ

Газета.Ruиещё 2

Митинг, направленный на поддержку РФ, состоялся в субботу, 25 февраля, в австралийском городе Аделаида, заявил один из активистов акции Василий Койнов. Об этом сообщает РИА Новости.

В австралийской Аделаиде состоялся митинг за свободу и в поддержку РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам общественника, акция в поддержку России проходит вслед за похожими в Сиднее и других городах Австралии.

Митинг был санкционированным и для его организации направлялась заявка в парламент штата, полиция только наблюдала за порядком и не препятствовала.

Койнов добавил, что на ступенях у здания парламента штата Южная Австралия участники митинга держали в руках флаги России и Австралии.

Мероприятие в поддержку РФ прошли в Сиднее и других городах Австралии 18 февраля, а 19 февраля — в Вашингтоне.

Точное число участников акции сейчас не называется.

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