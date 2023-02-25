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16 минут назад

Бывший вице-канцлер Австрии заявил, что Запад не интересует мир на Украине

Газета.Ru

Западные политики в течение нескольких лет молчали и продолжали мириться с процессами на Украине, уверен бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидером правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший вице-канцлер Австрии заявил, что Запад не интересует мир на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, именно страны Запада не проявляли интереса к мирному разрешению ситуации на Украине.

«Политики на Западе годами мирились с происходившим процессом, а именно – с провокацией войны», — добавил Хайнц-Кристиан Штрахе.

При этом австрийский политик обратил внимание, что в 2014 году на Украине недемократичными методами и с применением насилия свергли легитимно избранное правительство.

«Где тогда были немецкие и европейские политики мира, чтобы уже тогда сказать «стоп»? Они молчали», — сказал он.

Ко всему прочему, конфликт на Украине Штрахе охарактеризовал как «посредническую войну» со стороны Киева.

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