Шольц раскрыл планы Германии и Индии в области вооружений

Германия и Индия планируют углубить сотрудничество в сфере вооружений. Об этом заявил в субботу канцлер Германии Олаф Шольц в Нью-Дели на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Качество немецких технологий также высоко признается индийскими партнерами в этой области", - сказал Шольц.

При этом он подчеркнул, что стороны хотят расширить взаимодействие "в очень конкретных рабочих отношениях и следить за новостями". Глава правительства ФРГ подчеркнул, что обсуждались и конкретные проекты, однако никаких подробностей он не сообщил.

Моди заверил, что рассматривает сотрудничество с Германией в сфере безопасности и обороны как важную часть стратегического партнерства. Здесь, по его словам, еще есть неиспользованный потенциал.