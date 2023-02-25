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38 минут назад

Шольц сообщил о планах Германии и Индии расширить сотрудничество в области вооружений

ТАССиещё 1

Германия и Индия планируют углубить сотрудничество в сфере вооружений. Об этом заявил в субботу канцлер Германии Олаф Шольц в Нью-Дели на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Шольц раскрыл планы Германии и Индии в области вооружений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Качество немецких технологий также высоко признается индийскими партнерами в этой области", - сказал Шольц.

При этом он подчеркнул, что стороны хотят расширить взаимодействие "в очень конкретных рабочих отношениях и следить за новостями". Глава правительства ФРГ подчеркнул, что обсуждались и конкретные проекты, однако никаких подробностей он не сообщил.

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Моди заверил, что рассматривает сотрудничество с Германией в сфере безопасности и обороны как важную часть стратегического партнерства. Здесь, по его словам, еще есть неиспользованный потенциал.

В настоящее время Шольц находится в Индии с двухдневным визитом. Как сообщил МИД Индии, канцлера сопровождают высокопоставленные официальные лица и представительная деловая делегация. Планируется, что канцлер, кроме Нью-Дели, посетит Бангалор.

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