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1 час назад

Немцы призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине

Майк Габриелян

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца и призвали его подать в отставку. Поводом стали слова главы ФРГ об «империалистических целях Путина», передает РИА Новости.

Немцы призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне Шольц обвинил президента РФ Владимира Путина в попытках достичь на Украине «империалистической цели». Канцлер приурочил речь к годовщине начала спецоперации.

Однако немецких читателей слова Шольца не убедили.

«Разве Запад во главе с США не преследует империалистические цели?»

«А что США забыли на Украине?» — задаются вопросами они.

Комментаторы отметили, что империалистом является тот, кто на самом деле взорвал «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», чтобы укрепить свое экономическое могущество.

Кроме того, по мнению читателей, высшие лица ФРГ произносят «одни и те же пустые фразы» и являются «лакеями а не руководителями», поскольку прислушиваются только к мнению господина – США.

«Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства», - резюмировал читатель.

Ранее сообщалось, что Макрон и Шольц рекомендовали Зеленскому в ходе встречи в Париже начать мирные переговоры с Россией.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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