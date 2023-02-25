В Берлине заменили «Москву» на «Киев»

Оригинальное название ресторана «Кафе Москва» в восточной части Берлина было временно заменено на «Кафе Киев» в знак протеста против российской специальной военной операции на Украине, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

27 февраля там пройдет акция, посвященная годовщине с начала СВО, в рамках которой в здании будут проведены семинары, дискуссии и культурные мероприятия. Организаторы акции навесили черный баннер с надписью «Киев» на вывеску заведения и пообещали, что ее темой станет судьба Европы, свобода, безопасность и реконструкция.

Немецкий журналист, автор статьи, подчеркнул, что в настоящее время кафе никак не связано с Россией. После проведения акции баннер снимут и кафе на улице Карла Маркса вернет себе прежнее название.