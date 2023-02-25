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1 час назад

Berliner Zeitung: в Берлине временно переименовали кафе "Москва" в "Киев"

Газета.Ru

Оригинальное название ресторана «Кафе Москва» в восточной части Берлина было временно заменено на «Кафе Киев» в знак протеста против российской специальной военной операции на Украине, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

В Берлине заменили «Москву» на «Киев»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27 февраля там пройдет акция, посвященная годовщине с начала СВО, в рамках которой в здании будут проведены семинары, дискуссии и культурные мероприятия. Организаторы акции навесили черный баннер с надписью «Киев» на вывеску заведения и пообещали, что ее темой станет судьба Европы, свобода, безопасность и реконструкция.

Немецкий журналист, автор статьи, подчеркнул, что в настоящее время кафе никак не связано с Россией. После проведения акции баннер снимут и кафе на улице Карла Маркса вернет себе прежнее название.

Здание берлинского ресторана «Кафа Москва» считается историческим памятником. Это один из самых популярных ресторанов Берлина. Здание было построено в 1964 году по проекту Йозефа Кайзера и Хорста Бауера. Вход в ресторан украшает монументальная мозаика «Из жизни народов СССР» художника Берта Геллера. По случаю открытия ресторана из СССР передали в дар космический спутник.

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