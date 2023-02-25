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26 минут назад

Лукашенко 28 февраля отправится с государственным визитом в Китай

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 февраля - 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, где обсудит с руководством КНР весь комплекс двусторонних отношений и международную проблематику. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко отправится с визитом в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", - отметили в президентской пресс-службе.

Там заявили, что предстоящий визит станет продолжением "многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой". В пресс-службе напомнили, что в сентябре прошлого года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Белоруссии и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений "на новый уровень - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". "Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств", - отметили в пресс-службе, уточнив, что Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

По данным президентской пресс-службы, в Пекине Лукашенко также проведет несколько встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

В мире,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,ШОС,
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