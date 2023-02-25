Лукашенко отправится с визитом в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 февраля - 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику , где обсудит с руководством КНР весь комплекс двусторонних отношений и международную проблематику. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского президента.

Там заявили, что предстоящий визит станет продолжением "многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой". В пресс-службе напомнили, что в сентябре прошлого года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Белоруссии и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений "на новый уровень - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". "Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств", - отметили в пресс-службе, уточнив, что Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.