Лукашенко отправится с визитом в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 февраля - 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, где обсудит с руководством КНР весь комплекс двусторонних отношений и международную проблематику. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского президента.
"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", - отметили в президентской пресс-службе.
Там заявили, что предстоящий визит станет продолжением "многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой". В пресс-службе напомнили, что в сентябре прошлого года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Белоруссии и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений "на новый уровень - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". "Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств", - отметили в пресс-службе, уточнив, что Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.
По данным президентской пресс-службы, в Пекине Лукашенко также проведет несколько встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.