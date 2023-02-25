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1 час назад

Япония расширит санкции против России

ТАСС

Правительство Японии приняло решение расширить санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине вслед за США и Канадой. Об этом в субботу объявил МИД страны.

Япония расширит санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, о соответствующем решении в ходе состоявшейся в пятницу онлайн-встречи лидеров стран Группы семи (G7) объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Новые санкции будут связаны с заморозкой активов индивидуальных лиц, организаций и российских финансовых институтов. Будет также расширен список предметов, запрещенных к экспорту. В частности, туда будут добавлены позиции, связанные с производством беспилотников. Исходя из практики принятия Японией предыдущих пакетов санкций против РФ, можно ожидать, что конкретный список обнародуют в ближайшие дни. Скорее всего, как и в предыдущих случаях, он будет совпадать с уже озвученными новыми санкциями со стороны США.

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В пятницу Госдеп США ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов и девяти министров. Помимо этого, были введены визовые ограничения в отношении 1 219 представителей ВС РФ. Власти США также приняли решение о введении санкций против нескольких российских банков, предприятий, компаний и организаций. В тот же день Канада объявила, что вводит санкции против 129 россиян, в том числе членов правительства, военных, представителей ВПК, а также 63 юридических лиц. Кроме того, Оттава запретила экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются в производстве электроники.

Японские санкции, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже свыше 900 человек и более 50 организаций в РФ. Япония заморозила активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

Страна также утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже около 500 наименований, в том числе полупроводники, средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, обрабатывающие станки. Кроме того, введено эмбарго на поставки в РФ предметов роскоши и импорт из России золота. Также запрещен экспорт в Россию некоторых химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия.

Санкционное давление на торговлю в ближайшем будущем, как ожидается, сохранится. Японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в G7 в этом году сосредоточится на ограничительных мерах в отношении России и поддержке Украины. Как заявил в ответ на это заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, правительство Японии "фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России".

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