Секретные документы нашли в офисе у Байдена

ФБР Соединенных Штатов конфисковало у главы Белого дома Джозефа Байдена небольшое количество конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента.

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По его словам, предположительно, бумаги не имеют высшего уровня секретности. Байден отметил, что секретные документы вывозятся из его сенатского офиса годами. При этом несколько бумаг «относилась к 1973 или 1974 годам».

Глава США подтвердил, что документы не подлежат гласности, но ему неизвестно, что бы они имели высшую степень секретности. Президент отметил, что добровольно и в полной мере сотрудничает со следствием.

Тем временем, Министерство юстиции назначило специального прокурора, чтобы выяснить, каким образом тайны государственной важности оказались в не предназначенных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался, когда был частным лицом.