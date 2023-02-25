В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
13 минут назад

Секретные документы нашли в офисе у Байдена

Елена Прошина

ФБР Соединенных Штатов конфисковало у главы Белого дома Джозефа Байдена небольшое количество конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента.

Секретные документы нашли в офисе у Байдена
Фото: ТАССТАСС

По его словам, предположительно, бумаги не имеют высшего уровня секретности. Байден отметил, что секретные документы вывозятся из его сенатского офиса годами. При этом несколько бумаг «относилась к 1973 или 1974 годам».

Глава США подтвердил, что документы не подлежат гласности, но ему неизвестно, что бы они имели высшую степень секретности. Президент отметил, что добровольно и в полной мере сотрудничает со следствием.

Тем временем, Министерство юстиции назначило специального прокурора, чтобы выяснить, каким образом тайны государственной важности оказались в не предназначенных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался, когда был частным лицом.

Ранее сотрудники ФБР США провели обыск в доме бывшего вице-президента Майка Пенса. Мероприятия также были связаны с поиском секретных материалов.

Байден пригрозил Китаю жестким ответом за помощь России в СВО

В мире,Майк Пенс,Джозеф Байден,ФБР,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий