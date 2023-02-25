Секретные документы нашли в офисе у Байдена

ФБР Соединенных Штатов конфисковало у главы Белого дома Джозефа Байдена небольшое количество конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента.
По его словам, предположительно, бумаги не имеют высшего уровня секретности. Байден отметил, что секретные документы вывозятся из его сенатского офиса годами. При этом несколько бумаг «относилась к 1973 или 1974 годам».
Глава США подтвердил, что документы не подлежат гласности, но ему неизвестно, что бы они имели высшую степень секретности. Президент отметил, что добровольно и в полной мере сотрудничает со следствием.
Тем временем, Министерство юстиции назначило специального прокурора, чтобы выяснить, каким образом тайны государственной важности оказались в не предназначенных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался, когда был частным лицом.
Ранее сотрудники ФБР США провели обыск в доме бывшего вице-президента Майка Пенса. Мероприятия также были связаны с поиском секретных материалов.