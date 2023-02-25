Кулеба прокомментировал мирный план Китая

Украинские власти не согласны как минимум с одним пунктом мирного плана, который предложил Пекин, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебу.

Речь идее о пункте «односторонние санкции». Дипломат назвал ограничительные меры важным инструментом. При этом предложенный китайскими властями документ он считает интересным. Кулеба отметил, что в настоящее время в Киеве продолжают изучать мирный план, после чего будут сделаны собственные выводы.

Подчеркивается, что все схожие инициативы должны соответствовать принятой 23 февраля резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины.