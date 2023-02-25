Кулеба прокомментировал мирный план Китая

Украинские власти не согласны как минимум с одним пунктом мирного плана, который предложил Пекин, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебу.
Речь идее о пункте «односторонние санкции». Дипломат назвал ограничительные меры важным инструментом. При этом предложенный китайскими властями документ он считает интересным. Кулеба отметил, что в настоящее время в Киеве продолжают изучать мирный план, после чего будут сделаны собственные выводы.
Подчеркивается, что все схожие инициативы должны соответствовать принятой 23 февраля резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины.
Мирный план по урегулированию ситуации вокруг Украины содержит 12 пунктов. Основные моменты говорят о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновлении прямого диалога между Россией и Украиной. Также Китай призывает не допускать дальнейшей эскалации конфликта и выступает против злоупотребления односторонними санкциями. Пекин считает, что ограничения не способствуют разрешению кризиса.