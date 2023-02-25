Байден принял решение по вопросу о поставках Киеву F-16

Киеву в настоящее время не нужны американские истребители F-16, поэтому Соединенные Штаты пока не будут передавать их украинской стороне, сообщает ТАСС со ссылкой на американского лидера Джозефа Байдена.

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Об этом он заявил в эфире телеканала ABC. Как отметил президент США, Владимир Зеленский нуждается в танках, артиллерии, средствах противовоздушной обороны, в том числе реактивных системах залпового огня HIMARS. По словам главы Белого дома, Вашингтон отправляет то, что нужно украинскому лидеру, чтобы обеспечить возможность успехов на поле боя «весной, летом и в начале осени».

Говоря о возможности поставок F-16 Киеву в будущем, американский президент сообщил, что не может прогнозировать потребности Киева в сфере обороны на продолжительный период. При этом Байден отказался говорить о разговоре с Зеленским в рамках визита в Киев о поставках истребителей F-16, сославшись на «частную беседу».