Число жертв землетрясений в Турции увеличилось

Стало известно о новых данных по жертвам землетрясения в Турции.

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Как сообщает правительственное Управление по ЧС республики, по последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 218 наших граждан

До этого министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщал о 43 556 погибших из-за землетрясения.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в Стамбуле начали сносить первые из 318 зданий, отнесенных к зоне наивысшего риска обрушения. Об этом заявил мэр города Экрем Имамоглу.