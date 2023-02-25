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34 минуты назад

Число жертв землетрясений в Турции в очередной раз увеличилось

Свободная пресса

Стало известно о новых данных по жертвам землетрясения в Турции.

Число жертв землетрясений в Турции увеличилось
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает правительственное Управление по ЧС республики, по последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 218 наших граждан

До этого министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщал о 43 556 погибших из-за землетрясения.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в Стамбуле начали сносить первые из 318 зданий, отнесенных к зоне наивысшего риска обрушения. Об этом заявил мэр города Экрем Имамоглу.

Известно, что власти Стамбула в 2019 году запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов, которая позволяет выявить риск обрушения. По результатам оценки выяснилось, что 318 зданий могут обрушиться любой момент, еще 1525 относятся к категориям высокого риска.

В мире,Сулейман Сойлу,
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