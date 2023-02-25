Число жертв землетрясений в Турции увеличилось

Стало известно о новых данных по жертвам землетрясения в Турции.
Как сообщает правительственное Управление по ЧС республики, по последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 218 наших граждан
До этого министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщал о 43 556 погибших из-за землетрясения.
Ранее "Свободная пресса" писала, что в Стамбуле начали сносить первые из 318 зданий, отнесенных к зоне наивысшего риска обрушения. Об этом заявил мэр города Экрем Имамоглу.
Известно, что власти Стамбула в 2019 году запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов, которая позволяет выявить риск обрушения. По результатам оценки выяснилось, что 318 зданий могут обрушиться любой момент, еще 1525 относятся к категориям высокого риска.