Байден высказался о мирном плане Китая по Украине

Президент США Джо Байден высказался о плане по мирному урегулированию ситуации на Украине, предложенном Китаем. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу АВС.

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По мнению американского лидера, в документе КНР нет ничего, что было бы выгодно кому-то, кроме России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также высказался о плане Китая. По словам украинского лидера, озвученные Пекином предложения являются не резолюцией или декларацией, а лишь размышлениями по теме.