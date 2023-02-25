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1 час назад

Байден назвал мирный план Китая выгодным только России

Lenta.ru

Президент США Джо Байден высказался о плане по мирному урегулированию ситуации на Украине, предложенном Китаем. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу АВС.

Байден высказался о мирном плане Китая по Украине
Фото: ТАССТАСС

По мнению американского лидера, в документе КНР нет ничего, что было бы выгодно кому-то, кроме России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также высказался о плане Китая. По словам украинского лидера, озвученные Пекином предложения являются не резолюцией или декларацией, а лишь размышлениями по теме.

24 февраля власти КНР представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

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