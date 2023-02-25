В Европарламенте призвали выйти на демонстрации против НАТО и США

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что жителям Дублина необходимо выйти на улицы и протестовать против антироссийской прокси-войны НАТО и США. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

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Согласно публикации, митинг в Дублине начнется 25 февраля в 13.00 по местному времени (16.00 по московскому времени).

Депутат также выразил мнение, что большинство политиков и западных СМИ рассчитывают извлечь выгоду из конфликта, поэтому и не хотят его прекращения. Тем временем, жители Европы наоброт стремятся к миру и не хотят войны.