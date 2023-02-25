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7 минут назад

Байден отказался приводить детали разговора с Зеленским о поставках F-16

ТАСС

Президент США Джо Байден заявил, что Украине сейчас не нужны истребители F-16, поэтому пока он исключает их передачу Киеву.

Байден принял решение по вопросу о поставках Киеву F-16
Фото: ТАССТАСС

"На данный момент я это исключаю", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу ABC, фрагменты которого вышли в эфир 24 февраля.

Американский президент добавил, что "ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому - прим. ТАСС) нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе HIMARS".

"Мы отправляем то, что ему нужно, чтобы обеспечить им возможность успехов весной, летом и в начале осени", - указал он.

В ответ на вопрос, означает ли это, что США исключают передачу F-16 Киеву и в будущем, Байден заявил, что не может прогнозировать потребности Украины в сфере обороны на длительный период.

В то же время перед вылетом 24 февраля из Вашингтона в штат Делавэр президент США отказался приводить детали разговора, который состоялся в Киеве с Зеленским о поставках американских истребителей F-16. "Это была частная беседа", - ответил Байден журналистам.

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