Байден принял решение по вопросу о поставках Киеву F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Украине сейчас не нужны истребители F-16, поэтому пока он исключает их передачу Киеву.

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"На данный момент я это исключаю", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу ABC, фрагменты которого вышли в эфир 24 февраля.

Американский президент добавил, что "ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому - прим. ТАСС) нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе HIMARS".

"Мы отправляем то, что ему нужно, чтобы обеспечить им возможность успехов весной, летом и в начале осени", - указал он.

В ответ на вопрос, означает ли это, что США исключают передачу F-16 Киеву и в будущем, Байден заявил, что не может прогнозировать потребности Украины в сфере обороны на длительный период.