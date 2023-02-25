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16 минут назад

Страны ЕС ввели десятый пакет санкций в отношении России

Ura.Ru

Страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила председательствующая в совете Евросоюза Швеция.

Страны ЕС ввели десятый пакет санкций в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня ЕС ободрил 10-й пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают [спецоперацию], […] доставляют дроны, используемые Россией в [СВО]», — говорится в сообщении представительства в Twitter.

Ранее издание Reuters опубликовало статью о том, что страны ЕС планировали ввести новые санкции против России в годовщину СВО, но не успели этого сделать, так как не смогли договориться между собой. Дипломаты и официальные лица стран ЕС также анонимно сообщили, что выступают против введения штрафов за непредоставление информации о местонахождении российских государственных активов.

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