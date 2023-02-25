Зеленский показал, где ночует с начала спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский устроил видеотур по помещению, ставшему для него жилищем после начала специальной военной операции (СВО). Репортаж вышел на украинском телеканале «1+1».

В гости к президенту пришел некогда популярный в России телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров. Вместе со съемочной группой он побывал в спальне и ванной, расположенных в одном из помещений Офиса президента Украины.