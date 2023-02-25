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16 минут назад

Зеленский показал, где ночует последний год

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский устроил видеотур по помещению, ставшему для него жилищем после начала специальной военной операции (СВО). Репортаж вышел на украинском телеканале «1+1».

Зеленский показал, где ночует с начала спецоперации
Фото: ТАССТАСС

В гости к президенту пришел некогда популярный в России телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров. Вместе со съемочной группой он побывал в спальне и ванной, расположенных в одном из помещений Офиса президента Украины.

«Да, я тут провел и 23, и 24 февраля», — отметил Зеленский, проводя экскурсию для журналистов.

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