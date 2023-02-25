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15 минут назад

В Берлине переименовали Москву в Киев

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Ресторан «Москва» в восточной части Берлина переименовали в ресторан «Киев» в честь годовщины начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

В Берлине переименовали Москву в Киев
Фото: ТАССТАСС

«27 февраля в рамках художественной акции в ресторане весь день будут идти дискуссии, семинары и культурные мероприятия», – пишут медиа.

Речь идет о ресторане «Москва», открытом в ГДР в пятидесятых годах прошлого века. Из семи заведений в Берлине, которые носили национальные имена и имели соответствующий колорит, например, рестораны «Варшава», «Прага» или «Морава», ресторан «Москва» на аллее Карла Маркса остался единственным действующим в современной Германии. Обновленная вывеска черного цвета с надписью «Kyiv» закрыла название ресторана. Владельцы заведения уточнили, что оно получило название «по историческим причинам», однако в данный момент никак не связано с Россией.

Ранее «ФедералПресс» писал, что британцы загоняют украинских беженцев в рабство.

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