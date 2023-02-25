В Берлине переименовали Москву в Киев

Ресторан «Москва» в восточной части Берлина переименовали в ресторан «Киев» в честь годовщины начала российской спецоперации на Украине . Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«27 февраля в рамках художественной акции в ресторане весь день будут идти дискуссии, семинары и культурные мероприятия», – пишут медиа.

Речь идет о ресторане «Москва», открытом в ГДР в пятидесятых годах прошлого века. Из семи заведений в Берлине, которые носили национальные имена и имели соответствующий колорит, например, рестораны «Варшава», «Прага» или «Морава», ресторан «Москва» на аллее Карла Маркса остался единственным действующим в современной Германии. Обновленная вывеска черного цвета с надписью «Kyiv» закрыла название ресторана. Владельцы заведения уточнили, что оно получило название «по историческим причинам», однако в данный момент никак не связано с Россией.