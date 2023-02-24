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19 минут назад

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».

Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Путиным

Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.

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