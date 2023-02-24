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53 минуты назад

Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил о подготовке к военному захвату Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.

Министр обороны Украины рассказал о подготовке к контрнаступлению

Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.

До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.

В мире,Владимир Зеленский,Адам Смит,
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