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8 минут назад

Пентагон не будет диктовать Украине, когда прекращать боевые действия

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил на регулярном брифинге, что власти Соединенных Штатов не будут диктовать Украине, когда ей стоит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, передает его словам ТАСС.

Пентагон не будет диктовать Украине, когда прекращать боевые действия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы не будем диктовать Украине, когда она должна прекратить боевые действия", - сказал представитель Пентагона.

Он уточнил, что руководство США намеренно сосредоточиться на поддержке Украины, чтобы поставить ее в наилучшее из возможных положений, когда они решат. что время для переговоров пришло.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали его к началу переговоров с российской стороной.

Также заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине заявил, что Пекин призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий, а международное сообщество должно этому способствовать.

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