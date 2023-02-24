Пентагон не будет диктовать Украине, когда прекращать боевые действия

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил на регулярном брифинге, что власти Соединенных Штатов не будут диктовать Украине, когда ей стоит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, передает его словам ТАСС.

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"Мы не будем диктовать Украине, когда она должна прекратить боевые действия", - сказал представитель Пентагона.

Он уточнил, что руководство США намеренно сосредоточиться на поддержке Украины, чтобы поставить ее в наилучшее из возможных положений, когда они решат. что время для переговоров пришло.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали его к началу переговоров с российской стороной.