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28 минут назад

Страны G7 отказались признавать присоединение к России четырех новых регионов

Lenta.ru

«Группа семи» (G7) после состоявшихся в пятницу, 24 февраля, онлайн-переговоров, выпустила совместное заявление, в котором отказалась признавать присоединение к России четырех новых регионов. Об этом со ссылкой на заявление объединения сообщает ТАСС.

Страны G7 отказались признавать присоединение к России четырех новых регионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комментируя вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, объединение заявило, что «безоговорочно осуждает аннексию» данных территорий.

«Как в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти незаконные попытки аннексии», — отметили в совместном заявлении G7.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о наращивании развития новых регионов.

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9 февраля 2023 года глава государства отметил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России. По его словам, новые субъекты нужно вывести на общероссийские показатели по реализации программ социально-экономического развития уже в этом десятилетии. Президент уточнил, что, говоря «десятилетия», он не имеет в виду растягивание процесса роста на это время.

В октябре 2022 года Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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