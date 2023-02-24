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42 минуты назад

В США упал рейтинг одобрения Гарри и Меган

Газета.Ru

После выхода автобиографической книги принца Гарри "Запасной" в США рухнул рейтинг одобрения принца Гарри и Меган Маркл. Это показало исследование, проведенное для Newsweek фирмой Redfield & Wilton.

В США упал рейтинг одобрения Гарри и Меган
Фото: Seth Wenig/APSeth Wenig/AP

Так, популярность принца Гарри по сравнению с декабрем 2022 года снизилась на 48 пунктов и составляет -10, а рейтинг одобрения Меган Маркл упал на 40 пунктов и находится на отметке -17.

Отмечается, что принц Эндрю при этом находится на более высокой строчке рейтинга и составляет -2.

Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл упал еще в январе. Тогда Newsweek сообщал, что по данным опроса, проведенного 5 декабря 2022 года, Гарри имел рейтинг благосклонности +38, а к 16 января 2023 рейтинг принца упал до -7. Рейтинг одобрения Меган Маркл тогда упал еще больше — с +23 до -13.

Тогда предполагалось, что к этому привел ряд заявлений герцога Сассекского в телевизионных интервью и мемуарах.

В мире,принц Гарри,
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