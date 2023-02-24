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54 минуты назад

Блинкен выступил против немедленного прекращения огня на Украине

ТАСС

США выступают против временного и немедленного прекращения огня на Украине, это только поможет России перевооружить свои силы. С таким утверждением выступил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Блинкен выступил против немедленного прекращения огня на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Перед членами Совета Безопасности лежит фундаментальная ответственность обеспечить то, чтобы любой мир был справедливым и прочным. Совет Безопасности не должен попасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак", - озвучил версию американской администрации Блинкен.

"Члены Совета Безопасности не должны следовать ложному уравнению, призывающему обе стороны прекратить боевые действия или призывающему другие страны перестать поддерживать Украину", - сказал он.

В мире,СВО,Энтони Блинкен,Совбез ООН,
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