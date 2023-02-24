Блинкен выступил против немедленного прекращения огня на Украине

"Перед членами Совета Безопасности лежит фундаментальная ответственность обеспечить то, чтобы любой мир был справедливым и прочным. Совет Безопасности не должен попасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак", - озвучил версию американской администрации Блинкен.