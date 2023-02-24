Блинкен выступил против немедленного прекращения огня на Украине

США выступают против временного и немедленного прекращения огня на Украине, это только поможет России перевооружить свои силы. С таким утверждением выступил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Перед членами Совета Безопасности лежит фундаментальная ответственность обеспечить то, чтобы любой мир был справедливым и прочным. Совет Безопасности не должен попасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак", - озвучил версию американской администрации Блинкен.
"Члены Совета Безопасности не должны следовать ложному уравнению, призывающему обе стороны прекратить боевые действия или призывающему другие страны перестать поддерживать Украину", - сказал он.