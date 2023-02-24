США включили в санкционный список вице-премьера РФ Голикову

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Кроме того, Госдеп США ввел санкции в отношении ряда министров и губернаторов. В список также вошли министр энергетики Николай Шульгинов, министр цифрового развития Максут Шадаев.

Список санкций включает и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, губернатора Тверской области Игоря Руденю и других. Под санкциями оказался глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

ТАСС со ссылкой на Госдеп США сообщает о внесении в санкционный список врио главы ЛНР Леонида Пасечника. По данным документа Госдепа Соединенных Штатов, Пасечник участвует в деятельности, которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность и целостность территорий США.

Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список в отношении России и Белоруссии.

Министерство торговли ввело экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ. Также под санкции американского Минфина подпали 11 организаций.