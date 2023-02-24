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48 минут назад

США включили в санкционный список вице-премьера РФ Голикову

Москва24

Соединенные Штаты Америки включили в санкционный список вице-премьера РФ Татьяну Голикову, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госдеп США.

США включили в санкционный список вице-премьера РФ Голикову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Госдеп США ввел санкции в отношении ряда министров и губернаторов. В список также вошли министр энергетики Николай Шульгинов, министр цифрового развития Максут Шадаев.

Под санкции подпали министр природных ресурсов Александр Козлов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.

Список санкций включает и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, губернатора Тверской области Игоря Руденю и других. Под санкциями оказался глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

ТАСС со ссылкой на Госдеп США сообщает о внесении в санкционный список врио главы ЛНР Леонида Пасечника. По данным документа Госдепа Соединенных Штатов, Пасечник участвует в деятельности, которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность и целостность территорий США.

Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список в отношении России и Белоруссии.

Министерство торговли ввело экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ. Также под санкции американского Минфина подпали 11 организаций.

Кроме того, Великобритания ввела антироссийские санкции против 92 физических и юридических лиц. Под санкции Соединенного Королевства подпало руководство госкорпорации "Росатом", "Алмаз-Антея", "Аэрофлота" и других российских предприятий.

В мире,Сергей Цивилев,Валерий Фальков,Александр Куренков,Антон Котяков,Леонид Пасечник,Михаил Ведерников,Максут Шадаев,Олег Матыцин,Ольга Любимова,Татьяна Голикова,Алексей Цыденов,Владимир Солодов,Александр Козлов,Николай Шульгинов,Игорь Руденя,Алмаз-Антей,Аэрофлот,Росатом,Госдеп США,
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