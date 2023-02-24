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7 минут назад

Шарль Мишель рассказал, что Зеленский разбудил его ранним утром 24 февраля

Илья Родин

Глава Евросовета Шарль Мишель поделился с журналистами Politico воспоминаниями о 24 февраля 2022 года, дне начала спецоперации. Он пояснил, что спал, но его разбудил глава Украины Владимир Зеленский, пишет РИА «Новости».

Глава Евросовета вспомнил ранний звонок Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишель уточнил, что украинский лидер позвонил ему, когда в Брюсселе было раннее утро, приблизительно в 3 часа.

Политик отметил, что немедленно связался с руководителями стран ЕС и сообщил им о начале спецоперации на Украине.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину спецоперации на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, написал в соцсетях, что его сон неожиданно прервали ранним утром. Кто именно дозвонился до него, чтобы сообщить о начале конфликта, он не посчитал нужным рассказать.

Напомним, что ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг честно признался, что знал о предстоящем наступлении российских войск, но все же отправился спать.

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