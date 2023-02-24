Боррель отказался считать предложения Китая по Украине мирным планом

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не считает предложения Китая по Украине мирным планом. Он подчеркнул: это, скорее, позиционный документ из 12 пунктов.

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Политик указал на то, что инициативы Пекина суммирует звучавшие ранее положения.

МИД КНР в пятницу, 24 февраля, сформулировал несколько предложение по урегулированию украинского кризиса. В частности, речь идет о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Кроме этого, говорится о возобновлении прямого диалога между Москвой и Киевом и недопущении дальнейшей эскалации.