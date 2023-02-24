Бербок выступила против прекращения огня на Украине

Если Украина сейчас перестанет защищаться, тогда это будет не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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По словам Бербок, в данный момент не может идти речь о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины». Глава МИД Германии считает, что «продиктованный» мир не принесет безопасности, а только насилие и угнетение, передает ТАСС.

Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.