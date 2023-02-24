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44 минуты назад

В центре Берлина установили подбитый российский танк

Ura.Ru

В Берлине под посольством России был установлен подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Политика страны».

В центре Берлина установили подбитый российский танк
Фото: Ura.RuUra.Ru

Российский танк Т-72 был установлен в Берлине под посольством РФ в Германии. Инициаторами акции выступили организаторы музея Berlin Story Bunker немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По их словам, танк был подбит в марте 2022 года возле Бучи.

Ранее стало известно о намерении установить рядом с посольством РФ в Берлине подбитый российский танк. При этом изначально власти города отказывали организаторам в установке бронемашины, приводя в качестве аргумента внешнеполитические интересы ФРГ. Однако позже решение было изменено, напоминает Pravda.Ru.

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