В центре Берлина установили подбитый российский танк

В Берлине под посольством России был установлен подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Политика страны».

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

Российский танк Т-72 был установлен в Берлине под посольством РФ в Германии. Инициаторами акции выступили организаторы музея Berlin Story Bunker немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По их словам, танк был подбит в марте 2022 года возле Бучи.