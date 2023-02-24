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1 час назад

В Приднестровье оценили риски провокации со стороны ВСУ

Деловая газета "Взгляд"

Президент Украины Владимир Зеленский напрямую заинтересован в проведении провокации в Приднестровье. Но и Кишинев, очевидно, понимает свои интересы. Решающее слово, судя по всему, остается за Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя сообщения о готовящейся провокации со стороны ВСУ.

«Если бы решение о вторжении принимал офис Зеленского, то провокация была бы неизбежной. Очевидно, что ему необходимо маленькая и сокрушительная победа хотя бы над частью российских войск. И захват Приднестровья ему на руку. Но в силу того, что решения в основном принимают в Вашингтоне, ВСУ без отмашки оттуда вряд ли решатся напасть», – сказал экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба

«Вместе с тем, мы видим заявления нового премьера Молдавии. Вместо того, чтобы бороться с бедностью в стране, он решил заняться «демилитаризацией Приднестровья». И я не удивлюсь, если Майя Санду ездила в Варшаву договориться с Джо Байденом о всех тонкостях провокации. Возможно, этот сценарий временно отложен в стол», – продолжил политик.

«Надеюсь, в случае эскалации Приднестровье не останется в одиночестве. Дело даже не в том, что здесь находятся склады с боеприпасами и охраняющие их миротворцы. Здесь живет огромное количество людей с российскими паспортами, и которые просто поддерживают Москву», – указывает собеседник.

«В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – заключил Щерба.

Ранее в российском МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья. В ведомстве добавили, что ни у кого не должно быть сомнений в адекватном ответе ВС России, если последует провокация в Приднестровье, говорится в сообщении на сайте министерства.

В заявлении сказано, что российские силы обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.

Также в МИД предупредили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию. Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы.

Минобороны РФ также сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.

Россия обратилась к Украине и НАТО с предостережением по Приднестровью

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. Днем ранее в военном ведомстве сообщали, что для провокации ВСУ намерены привлечь националистическое формирование «Азов» (признано в России террористической организацией).

Вместе с тем, в Молдавии назвали предупреждения российских военных психологической операцией. Однако, как заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа, в Кишиневе не станут игнорировать подобные заявления и проявят бдительность

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