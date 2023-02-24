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27 минут назад

Эрдоган: Анкара готова внести любой вклад для решения конфликта на Украине

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы с коллегой он отметил, что Анкара готова внести любой вклад в дело завершения конфликта. Об этом пишет TRT Haber.

Эрдоган: Анкара готова внести любой вклад для решения конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время переговоров Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в ликвидации последствий катастрофического землетрясения, разрушившего несколько турецких провинций.

Президент Турции отметил, что страна «готова внести любой вклад» в скорейшее разрешение конфликта на Украине на основе прекращения огня и переговоров.

Ранее в офисе Зеленского раскритиковали мирные предложения, поступившие со стороны Китая. По мнению чиновников, заключение мира на основе банального прекращения огня фактически станет признанием поражения Украины в конфликте.

В Верховной раде также отвергли призывы международных посредников сесть с Москвой за стол переговоров.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Верховная Рада,
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