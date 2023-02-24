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9 минут назад

ЮАР и Нигерию включили в серый список стран, которые занимаются отмыванием денег

Газета.Ru

ЮАР и Нигерия были включены в список стран, у которых много недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками и высока вероятность отмывания средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

ЮАР и Нигерию включили в серый список стран, которые занимаются отмыванием денег
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным организации, ЮАР и Нигерия не соответствуют всем 11 мерам эффективности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такие неутешительные результаты произошли после длительного периода взятничества, которое процветало в ЮАР во время правления бывшего президента Джейкоба Зумы.

В публикации отметили, что для ЮАР внесение в серый список грозит оттоком капитала и валюты, а также ростом транзакционных, административных и финансовых издержек для Центрального банка страны.

По данным агентства, внесение ААР и Нигерии в черный список ставит их в один ряд с Сирией, Демократической Республикой Конго и Южным Суданом.

19 января газета Hospodařské noviny со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру Франции писала, что во Франции расследуют дело в отношении экс-премьера Чехии и кандидата на пост президента страны Андрея Бабиша. Его подозревают в отмывании денег при покупке недвижимости. По данным издания, речь идет, в частности, о приобретении виллы на юге Франции за 14 млн евро с помощью оффшорных компаний. Сделка фигурирует в массиве документов Pandora Papers, содержащем схемы обогащения различных мировых лидеров.

В мире,Андрей Бабиш,ФАТФ,
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