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27 минут назад

В США описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.

В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».

Первым вариантом названо мирное соглашение при котором Россия хочет заставить Киев усадить за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».

Зеленский обратился к украинцам в годовщину спецоперации на Украине

Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.

Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной, или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.

Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.

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