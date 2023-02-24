В Албании оставили под стражей обвиняемую в шпионаже россиянку

Суд Эльбасана (город в Албании) в пятницу, 24 февраля, провел заседание по делу обвиняемой в шпионаже россиянки Светланы Тимофеевой. Юристы приняли решение продлить ей срок содержания под стражей Об этом пишет Albanian Daily news.
По данным портала, суд удовлетворил требование региональной прокуратуры о продлении срока задержания гражданки РФ.
Автор статьи пояснил, что защита требовала освободить россиянку. Адвокат напомнил суду, что завершился срок предварительного заключения.
Ранее сообщалось, что полиция Албании задержала двух россиян и украинца на территории оружейного завода.
Во время допроса молодые люди заявили, что являются фотографами, снимают разнообразные заброшенные военные объекты.