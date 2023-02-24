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1 час назад

В Албании оставили под стражей обвиняемую в шпионаже россиянку

Илья Родин

Суд Эльбасана (город в Албании) в пятницу, 24 февраля, провел заседание по делу обвиняемой в шпионаже россиянки Светланы Тимофеевой. Юристы приняли решение продлить ей срок содержания под стражей Об этом пишет Albanian Daily news.

В Албании оставили под стражей обвиняемую в шпионаже россиянку
Фото: albaniandailynews.comalbaniandailynews.com

По данным портала, суд удовлетворил требование региональной прокуратуры о продлении срока задержания гражданки РФ.

Агенты MI5 выдали себя за россиян для поимки охранника-шпиона

Автор статьи пояснил, что защита требовала освободить россиянку. Адвокат напомнил суду, что завершился срок предварительного заключения.

Ранее сообщалось, что полиция Албании задержала двух россиян и украинца на территории оружейного завода.

Во время допроса молодые люди заявили, что являются фотографами, снимают разнообразные заброшенные военные объекты.

В мире,Генпрокуратура РФ,
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