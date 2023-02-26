В парламенте Венгрии подготовили резолюцию о мире на Украине

Коалиция правящих партий Венгрии приняла решение внести в национальный парламент резолюцию, в которой выражается поддержка курсу правительства на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил в интервью воскресной программе радиостанции Kossuth лидер фракции "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.
Он напомнил, что правительство Венгрии неоднократно заявляло о необходимости добиваться урегулирования конфликта в соседней стране исключительно путем переговоров, но "парламент до сих пор не принял резолюцию, поддерживающую мир". Поэтому, сказал Кочиш, партия ФИДЕС вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - "предложит депутатам одобрить такой документ".
Руководитель фракции отметил, что страна оказалась под сильным давлением со стороны Евросоюза и США, которые пытаются втянуть ее в украинский конфликт, в том числе путем поставок вооружений.
"Однако венгерский народ ясно дал понять, что Венгрия не хочет быть втянутой в войну", - подчеркнул Кочиш.
Он сообщил, что в резолюции будет также отражено негативное отношении Венгрии к санкциям ЕС против России, в первую очередь в области энергетики.
"Венгрия выступает против дальнейших энергетических санкций. Полный запрет на импорт газа и нефти или ядерного топлива приведет к значительным перебоям в поставках и дальнейшему росту инфляции", - заявил лидер фракции ФИДЕС, занимающей вместе с христианскими демократами 135 из 199 мест в парламенте страны.