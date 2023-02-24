Карл III заявил о личной поддержке украинского народа

Король Великобритании Карл III во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне 8 февраля заявил ему о личной поддержке украинского народа. Об этом говорится в тексте послания монарха, которое было в пятницу распространено Букингемским дворцом в связи с годовщиной начала специальной военной операции России на Украине.
"Ранее в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце и выразил свою личную поддержку украинскому народу. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь [Украине] в это исключительно трудное время, - отметил король. - Поэтому я могу лишь надеяться, что солидарность всего мира не только обеспечит практическую помощь, но и придаст [Украине] силы из-за осознания того, что мы едины".
Король также заявил о "непредставимых страданиях", которые украинский народ испытывает в связи с конфликтом, и "удивительном мужестве и стойкости", которые он проявлял в течение последнего года.