В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
37 минут назад

Карл III заявил о личной поддержке украинского народа

ТАСС

Король Великобритании Карл III во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне 8 февраля заявил ему о личной поддержке украинского народа. Об этом говорится в тексте послания монарха, которое было в пятницу распространено Букингемским дворцом в связи с годовщиной начала специальной военной операции России на Украине.

Карл III заявил о личной поддержке украинского народа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ранее в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце и выразил свою личную поддержку украинскому народу. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь [Украине] в это исключительно трудное время, - отметил король. - Поэтому я могу лишь надеяться, что солидарность всего мира не только обеспечит практическую помощь, но и придаст [Украине] силы из-за осознания того, что мы едины".

Король также заявил о "непредставимых страданиях", которые украинский народ испытывает в связи с конфликтом, и "удивительном мужестве и стойкости", которые он проявлял в течение последнего года.

В мире,Владимир Зеленский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий