Карл III заявил о личной поддержке украинского народа

"Ранее в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце и выразил свою личную поддержку украинскому народу. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь [Украине] в это исключительно трудное время, - отметил король. - Поэтому я могу лишь надеяться, что солидарность всего мира не только обеспечит практическую помощь, но и придаст [Украине] силы из-за осознания того, что мы едины".