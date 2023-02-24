Рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря

Верховная рада денонсировала на заседании 24 февраля все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Рады Ярослав Железняк .

Депутат отметил, что за денонсацию договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива проголосовали 303 человека.

12 января украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что парламент Украины проголосовал за выход из еще двух соглашений со странами СНГ. По словам депутата, украинский парламент проголосовал за выход из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, которое было заключено в 1992 году, а также за выход из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, которую страны-участницы СНГ подписали в 1997 году.