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47 минут назад

Рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря

Газета.Ru

Верховная рада денонсировала на заседании 24 февраля все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Рады Ярослав Железняк.

Рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парламент денонсировал все договоры с Россией по Азовскому морю», — сообщил он.

Депутат отметил, что за денонсацию договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива проголосовали 303 человека.

Также депутаты проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

12 января украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что парламент Украины проголосовал за выход из еще двух соглашений со странами СНГ. По словам депутата, украинский парламент проголосовал за выход из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, которое было заключено в 1992 году, а также за выход из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, которую страны-участницы СНГ подписали в 1997 году.

В мире,Ярослав Железняк,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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